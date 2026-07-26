Появились новые подробности отстранения выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС

ТАСС: Отстранению прокурора МУС Хана от должности поспособствовали европейские страны

Прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, отстранили благодаря европейским странам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

По его данным, соответствующее решение было принято не только из-за того, что Хана обвиняли в сексуальных домогательствах, но и по той причине, что к нему было утрачено доверие как к руководителю.

Источник агентства добавил, что спецсессия стран МУС по делу прокурора проходила в напряженной обстановке, а добиться большинства при голосовании за отставку Хана удалось благодаря поддержке государств Европы и других крупных доноров суда.

Об отставке Хана стало известно вечером 24 июля. 82 из 125 стран — членов МУС проголосовали за его отстранение.