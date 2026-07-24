Ассамблея стран Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что 82 из 125 стран — членов МУС проголосовали за отстранение прокурора от должности. Сам Хан отрицает эти обвинения.
Ранее еще одна женщина обвинила Хана в сексуальных домогательствах. Она сообщила, что работала на Хана в начале его карьеры. По ее словам, он «вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».