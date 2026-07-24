Reuters: Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС Карима Хана уволили

Ассамблея стран Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 82 из 125 стран — членов МУС проголосовали за отстранение прокурора от должности. Сам Хан отрицает эти обвинения.

Ранее еще одна женщина обвинила Хана в сексуальных домогательствах. Она сообщила, что работала на Хана в начале его карьеры. По ее словам, он «вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».