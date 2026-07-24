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21:54, 24 июля 2026 (обновлено: 22:15, 24 июля 2026)Мир

Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС уволили

Reuters: Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС Карима Хана уволили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Карим Хан

Карим Хан. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ассамблея стран Международного уголовного суда (МУС) отстранила Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, от должности прокурора после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 82 из 125 стран — членов МУС проголосовали за отстранение прокурора от должности. Сам Хан отрицает эти обвинения.

Ранее еще одна женщина обвинила Хана в сексуальных домогательствах. Она сообщила, что работала на Хана в начале его карьеры. По ее словам, он «вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».

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