Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

Guardian: Еще одна женщина обвинила прокурора МУС Карима Хана в домогательствах

Еще одна женщина обвинила прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина сообщила, что работала на Хана в начале его карьеры. По ее словам, он «вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».

В мае Хан взял административный отпуск. По данным источников Reuters, такое решение он принял в связи с тем, что расследование его дела о предполагаемых сексуальных домогательствах в отношении подчиненных близится к концу.

В феврале сообщалось, что Министерство финансов США внесло в санкционный список прокурора Международного уголовного суда.