Военно-транспортная авиация России получила новые Ил-76МД-90А

Командующий Бенедиктов: ВТА России получила новые самолеты Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация (ВТА) Вооруженных сил России получила новые самолеты Ил-76МД-90А. Об этом рассказал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью «Красной звезде».

«В 2025 году гособоронзаказ для нас был выполнен в полном объеме. Мы получили новые самолеты Ил-76МД-90А, которыми уже перевооружены два полка», — сказал он.

Модернизированный самолет получил двигатели ПС-90А-76 с максимальной тягой 14,5 тысячи килограмм-сил. Также самолет оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, включая прицельный пилотажно-навигационный комплекс «Купол-III-76М(А)». Самолет с четырьмя двигателями может нести до 60 тонн груза.

В сентябре 2025 года стало известно, что Воздушно-космические силы России получили тяжелый самолет Ил-76МД-90А. Оборудование обновленного самолета повышает эффективность решаемых Ил-76МД-90А задач.