ВКС России получили Ил-76МД-90А

Минобороны России: ВКС РФ получили транспортный самолет Ил-76МД-90А

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолета Ил-76МД-90А», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что самолет оснащен более точным оборудованием, которое повышает эффективность решаемых Ил-76МД-90А боевых задач.

В июне министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью ТАСС заявил, что обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А вызвал интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на первого замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова сообщили, что Вооруженные силы России получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А.