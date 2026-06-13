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03:17, 13 июня 2026Мир

США заявили о поддержке биолабораторий на Украине. Россия подозревала о них несколько лет. Как Москва отреагировала на признание?

Директор Нацразведки Габбард: США поддерживали биолаборатории на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран.

Я сегодня предаю огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах. (...). В действительности разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены

Тулси ГаббардДиректор Национальной разведки США

В офисе главы Нацразведки также сообщили, что администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических последствий.

В России о биолабораториях США на Украине подозревали несколько лет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассекреченные данные о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.

Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что правда о биолабораториях на Украине долгое время искажалась машиной по распространению ложной информации. Он также призвал «Википедию» исправить статью о биолабораториях, в данный момент помеченную как «конспирологическая теория».

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов отметил, что Запад продолжает создавать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. Он заявил о растущем использовании химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства.

Кроме того, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что НАТО продолжает долгосрочную программу по разработке биологического оружия избирательного действия.

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Раскрыты подробности о биолабораториях на Украине

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины рассказал, что американских биологических лабораториях на Украине создавали оружие генно-избирательного типа, способное убивать носителя конкретной расы. Он подчеркнул, что медицинские объекты действовали под эгидой Министерства обороны США и были фактически неподконтрольны украинским властями. Их деятельность была связана с бактериологическим оружием и штаммами высокоопасных заболеваний.

По словам Прозорова, в биолабораториях исследовали опасные патогены и их воздействие на украинцев, являющихся «носителями восточнославянского генетического кода». Он добавил, что в исследованиях принимали участие добровольцы, включая украинских военнослужащих.

Подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен сообщил, что биолаборатории на Украине занимались секретным созданием наступательных биологических средств. Он рассказал, что в ряде случаев появились данные о проведении исследований, которые основаны на анализе ДНК-структуры и об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков.

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