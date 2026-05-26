09:31, 26 мая 2026

Бортников заявил о работе НАТО над биооружием в СНГ и Африке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

НАТО продолжает долгосрочную программу по разработке биологического оружия избирательного действия. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает РИА Новости.

По словам Бортникова, биолаборатории альянса работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Африке и Латинской Америке. Такие учреждения действуют и на территории некоторых государств Содружества.

Директор ФСБ подчеркнул, что полевые испытания и утечки патогенов из этих лабораторий маскируются под естественные причины. «Множество доказательств собрано нашими Вооруженными силами на Украине», — добавил он. Бортников также заявил, что развитие искусственного интеллекта повышает риски биотерроризма.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала расследование деятельности более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. По словам главы нацразведки США, более 40 из находящихся на рассмотрении биолабораторий расположены на Украине.

