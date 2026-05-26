Евродепутат Делла Валле возмутился молчанием ЕС после удара ВСУ по Старобельску

Евродепутат Данило Делла Валле из итальянского оппозиционного «Движения "5 звезд"» раскритиковал реакцию Запада на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Старобельского профессионального колледжа. Политик опубликовал пост в социальной сети X.

По его словам, вокруг трагедии «воцарилось оглушительное молчание». «Никакого всеобщего возмущения. Никакого освещения в ведущих СМИ», — написал евродепутат в соцсети X. Он также указал на отсутствие общественных дискуссий, соразмерных тяжести произошедшего.

Делла Валле осудил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на фоне подобных трагедий. По мнению парламентария, Италия заключает новые соглашения о военном сотрудничестве, в том числе в сфере БПЛА.

«Мы продолжаем четко заявлять: у погибших детей нет флага. А те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата», — подчеркнул политик.

Атака украинских военнослужащих на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.