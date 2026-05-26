Евродепутат Данило Делла Валле из итальянского оппозиционного «Движения "5 звезд"» раскритиковал реакцию Запада на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Старобельского профессионального колледжа. Политик опубликовал пост в социальной сети X.
По его словам, вокруг трагедии «воцарилось оглушительное молчание». «Никакого всеобщего возмущения. Никакого освещения в ведущих СМИ», — написал евродепутат в соцсети X. Он также указал на отсутствие общественных дискуссий, соразмерных тяжести произошедшего.
Делла Валле осудил премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на фоне подобных трагедий. По мнению парламентария, Италия заключает новые соглашения о военном сотрудничестве, в том числе в сфере БПЛА.
«Мы продолжаем четко заявлять: у погибших детей нет флага. А те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата», — подчеркнул политик.
Атака украинских военнослужащих на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.