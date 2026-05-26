Россия
11:03, 26 мая 2026

В Госдуме объяснили попытку Украины атаковать Калининград

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Попытки Украины атаковать Калининградскую область являются информационной и политической провокацией Киева. Смысл запуска дронов ВСУ в сторону Калининграда раскрыл депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с Life.ru.

«Киев не успокаивается и продолжает попытки провокаций в надежде на медийный эффект. Пора бы Зеленскому уяснить, что за каждым действием неизбежно следует противодействие», — заявил Толмачев.

По словам парламентария, попытки атаковать российские регионы объясняются стремлением Украины показать Западу свою эффективность и сохранить помощь с его стороны. При этом депутат подчеркнул, что планы Киева не будут выполнены, а Россия достигнет поставленных целей.

Впервые в Калининградской области объявили беспилотную опасность в понедельник, 25 мая. Она продлилась почти полтора часа. Тогда в калининградском аэропорту Храброво вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Информации о сбитых вражеских дронах, разрушениях и пострадавших не было.

