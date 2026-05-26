Дюжев назвал цель своего похода в Госдуму

Актер Дмитрий Дюжев заявил о планах баллотироваться в Госдуму

Актер Дмитрий Дюжев заявил о намерении баллотироваться на выборах в Госдуму. Его слова передает «Пятый канал».

«Я не имею права рассказывать о своей программе в данный момент. Но, действительно, речь идет о том, чтобы улучшить нашу жизнь», — так охарактеризовал свою цель в депутатской деятельности актер.

Дюжев пообещал в случае избрания в парламент не отсиживаться в кабинете, а заниматься законотворчеством: «Задача депутата — услышать проблему, сформировать ее в законопроект и, так сказать, вынести ее на голосование».

Артист также признался, что у него нет «диплома высшей политической школы», но он надеется «очень скоро его получить», чтобы снять все вопросы к его профессионализму в политической деятельности. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре.

Ранее Дюжева привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. За что именно был наказан известный по ролям в «Бригаде» и «Жмурках» актер, не сообщается.