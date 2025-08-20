Дюжева привлекли к административной ответственности

Актера Дмитрия Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания

Столичный суд привлек актера Дмитрия Дюжева к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Согласно постановлению мирового судьи судебного участка района Очаково-Матвеевское, Дюжев был признан виновным в совершении административного правонарушения части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Артисту назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Подробности дела, по которому изначально был признан виновным Дюжев, не приводятся.

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Дюжев, известный по ярким ролям в культовом сериале «Бригада» и фильме Алексея Балабанова «Жмурки», высказался против создания ремейков.