Дюжев выступил против ремейка «Бригады»

Дмитрий Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков на «Жмурки» и «Бригаду»

Актер Дмитрий Дюжев, известный по ярким ролям в культовом сериале «Бригада» и фильме Алексея Балабанова «Жмурки», высказался против создания ремейков. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По словам артиста, современным режиссерам стоит сосредоточиться на создании оригинальных историй, а не пересъемке чужих творений.

«Это большие работы двух режиссеров — Балабанова и Сидорова, их наблюдения жизни. Переснимать эти картины сейчас не имеет смысла, лучше режиссерам попробовать придумать свои истории», — заявил Дюжев.

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