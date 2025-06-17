Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:11, 17 июня 2025Культура

Дюжев выступил против ремейка «Бригады»

Дмитрий Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков на «Жмурки» и «Бригаду»
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев, известный по ярким ролям в культовом сериале «Бригада» и фильме Алексея Балабанова «Жмурки», высказался против создания ремейков. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По словам артиста, современным режиссерам стоит сосредоточиться на создании оригинальных историй, а не пересъемке чужих творений.

«Это большие работы двух режиссеров — Балабанова и Сидорова, их наблюдения жизни. Переснимать эти картины сейчас не имеет смысла, лучше режиссерам попробовать придумать свои истории», — заявил Дюжев.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Любовь и голуби» раскритиковала пародию на картину с Киркоровым. Наталья Тенякова назвала увиденное ужасом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курский чиновник погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области

    Уникальные кадры тигрят на рыбалке показал российский заповедник

    Уролог раскрыл способ продлить молодость с помощью секса

    Суд в России оштрафовал украинскую певицу

    В России увеличили производство боеприпасов

    Упрямый нотариус нашел тайник с золотыми монетами на 297 миллионов рублей

    В Европе пообещали России «перекрыть кран навсегда»

    Россияне захотели отомстить полицейскому и устроили ему засаду

    В Армении толпа начала собираться у дома Карапетяна

    Стало известно о возможном плане Трампа в отношении ядерных объектов Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости