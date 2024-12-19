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20:17, 19 декабря 2024Культура

Звезда фильма «Любовь и голуби» раскритиковала пародию на картину с Киркоровым

Наталья Тенякова назвала ужасом пародию на фильм «Любовь и голуби»
Андрей Шеньшаков
Наталья Тенякова

Наталья Тенякова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда легендарного советского фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова эмоционально отреагировала на пародию на картину с участием певца Филиппа Киркорова. Об этом она сообщила в интервью изданию «Абзац».

Актриса заявила, что подобные кадры для нее — ужас, а сама она предпочитает заниматься здоровьем, а не смотреть ремейки классики. «Это просто какой-то ужас. Я даже не буду это смотреть, мне вообще неинтересно. Я уже пожилой человек, буду заниматься своим здоровьем лучше», — призналась Тенякова.

На кадрах, которые опубликовал канал ТНТ, в пародии на фильм «Любовь и голуби» в новогоднем проекте «Небриллиантовая рука» Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны. В оригинальной картине ее роль исполнила Людмила Гурченко. В тизере артист сообщает, что у него натуральный пресс и демонстрирует голый торс.

Ранее стало известно, что в новогодней комедии «Небриллиантовая рука» одну из ролей сыграет актер Никита Кологривый. Звезда сериала «Слово пацана» сыграет суперагента, пародию на Джеймса Бонда.

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