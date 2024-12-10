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20:05, 10 декабря 2024Культура

Никита Кологривый получил роль суперагента

Актер Никита Кологривый сыграет суперагента в комедии «Небриллиантовая рука»
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Актер Никита Кологривый сыграет суперагента 006 в новогодней пародийной комедии «Небриллиантовая рука». Об этом сообщает Telegram-канал «НСН».

Сообщается, что артист исполнит роль сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой. Также известно, что этого персонажа в фильме придумали специально для Кологривого.

По сюжету, действие «Небриллантовой руки» происходит в альтернативной реальности: в наши дни, но в декорациях советских времен. Семен Семенович Горбунков в исполнении Тимура Батрутдинова отправится в путешествие на круизном лайнере.

Ранее звезда «Слова пацана» раскрыл полученный за съемки в сериале гонорар. По словам Кологривого, он получил более 500 тысяч рублей.

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