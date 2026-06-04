Раскрыты первые результаты применения вакцины от колоректального рака

Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака «Онкопепт» вызвала нужный иммунный ответ у пациентов

Первые результаты применения российской пептидной онковакцины «Онкопепт» для лечения колоректального рака показали, что препарат хорошо переносится и формирует ожидаемый иммунный ответ. Об этом в интервью РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

По ее словам, первые пациенты начали получать лечение в конце марта — начале апреля 2026 года, и сейчас у врачей есть данные двухмесячного наблюдения. «Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали», — отметила Скворцова.

На сегодняшний день для терапии «Онкопептом» отобрано более 40 человек, которые находятся на разных этапах — от приготовления вакцины до ее введения. Основную группу пациентов составляют больные с метастатическим раком толстой кишки, перенесшие операцию и получившие как минимум две линии системной химиотерапии. Оценка клинической эффективности препарата начнется в ближайшие месяцы — по прошествии трёх месяцев после первого введения вакцины.

Ранее сообщалось, что персонализированная вакцина в сочетании с иммунотерапией почти вдвое снизила риск возвращения меланомы — одной из самых опасных форм рака кожи.