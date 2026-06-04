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07:46, 4 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о заработке ВСУ на зарядке телефонов мирных жителей

Марочко: ВСУ предлагают жителям Дружковки зарядить телефон за 100 гривен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагают мирным жителям подконтрольной Киеву Дружковки Донецкой Народной Республики (ДНР) зарядить телефон за 100 гривен (примерно 164 рубля). О заработке украинских военных рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В одном из районов Дружковки украинские боевики развернули бизнес для местных жителей. За 100 гривен (примерно 164 рубля) предлагают зарядить мобильное устройство, а за 250 гривен (410 рублей) можно воспользоваться услугами скоростного интернета. Так называемыми клиентами в подавляющем большинстве являются люди преклонного возраста», — рассказал Марочко.

Ранее мирный житель Ямполя рассказал, что военнослужащие ВСУ получили приказ расправиться с жителями населенного пункта из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России.

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