Стало известно о заработке ВСУ на зарядке телефонов мирных жителей

Марочко: ВСУ предлагают жителям Дружковки зарядить телефон за 100 гривен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагают мирным жителям подконтрольной Киеву Дружковки Донецкой Народной Республики (ДНР) зарядить телефон за 100 гривен (примерно 164 рубля). О заработке украинских военных рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В одном из районов Дружковки украинские боевики развернули бизнес для местных жителей. За 100 гривен (примерно 164 рубля) предлагают зарядить мобильное устройство, а за 250 гривен (410 рублей) можно воспользоваться услугами скоростного интернета. Так называемыми клиентами в подавляющем большинстве являются люди преклонного возраста», — рассказал Марочко.

Ранее мирный житель Ямполя рассказал, что военнослужащие ВСУ получили приказ расправиться с жителями населенного пункта из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России.