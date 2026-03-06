Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:07, 6 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города

ТАСС: ВСУ получили приказ расправиться с населением Ямполя в ДНР за помощь ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ расправиться с населением Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР) из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России. Об этом ТАСС на видеозаписи сообщил мирный житель населенного пункта.

«Смотрю, два украинских вояки бегают по двору. (...) [Говорят], поступил приказ обнулить эту территорию. За то, что вы помогали [ВС России]», — заявил житель Ямполя.

По словам мужчины, бойцы ВСУ раскрыли приказ расстрелять всех встретившихся мужчин, при этом не принимать мер в отношении женщин. После того, как военнослужащие дали жителю Ямполя час на сборы и бегство из дома, тот поселился в заброшенном подвале неподалеку, где и провел шесть месяцев.

Ранее в ДНР нашли 80 захоронений с телами убитых ВСУ мирных жителей. Уточняется, что преступления, совершенные солдатами ВСУ и наемниками в приграничных российских регионах, расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города

    Аэропорт популярного курортного города России перестал принимать самолеты

    Стало известно об уничтожении женского расчета БПЛА ВСУ

    «Проучивший» сожительницу россиянин получил семь лет колонии

    Раскрыты детали атаки США на иранский фрегат у берегов Шри-Ланки

    ОАЭ задумали принять неожиданные меры против Ирана

    Уехавшая из России Лазарева услышала песню российской группы в такси и обрадовалась

    Трампу начали искать замену в Республиканской партии

    Две голые трансженщины погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде

    Появилось видео из подвергшегося массированной атаке Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok