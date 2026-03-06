Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города

ТАСС: ВСУ получили приказ расправиться с населением Ямполя в ДНР за помощь ВС РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ расправиться с населением Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР) из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России. Об этом ТАСС на видеозаписи сообщил мирный житель населенного пункта.

«Смотрю, два украинских вояки бегают по двору. (...) [Говорят], поступил приказ обнулить эту территорию. За то, что вы помогали [ВС России]», — заявил житель Ямполя.

По словам мужчины, бойцы ВСУ раскрыли приказ расстрелять всех встретившихся мужчин, при этом не принимать мер в отношении женщин. После того, как военнослужащие дали жителю Ямполя час на сборы и бегство из дома, тот поселился в заброшенном подвале неподалеку, где и провел шесть месяцев.

Ранее в ДНР нашли 80 захоронений с телами убитых ВСУ мирных жителей. Уточняется, что преступления, совершенные солдатами ВСУ и наемниками в приграничных российских регионах, расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета.