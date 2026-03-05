В ДНР нашли около 80 захоронений с телами убитых солдатами ВСУ мирных жителей

В ДНР нашли примерно 80 стихийных захоронений мирных жителей, которые были жестоко убиты военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что на территории Красноармейска и Димитрова располагается не менее 80 стихийных захоронений с не менее чем 100 телами мирных жителей. По словам собеседника агентства, люди погибли из-за ударов артиллерии и расстрела из оружия.

Также уточняется, что преступления, совершенные солдатами ВСУ и наемниками в приграничных российских регионах, расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета.

В Курской области после вторжения ВСУ обнаружили массовые захоронения. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.