Бывший СССР
10:52, 5 марта 2026Бывший СССР

В ДНР нашли около 80 захоронений с телами убитых солдатами ВСУ мирных жителей
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ДНР нашли примерно 80 стихийных захоронений мирных жителей, которые были жестоко убиты военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что на территории Красноармейска и Димитрова располагается не менее 80 стихийных захоронений с не менее чем 100 телами мирных жителей. По словам собеседника агентства, люди погибли из-за ударов артиллерии и расстрела из оружия.

Также уточняется, что преступления, совершенные солдатами ВСУ и наемниками в приграничных российских регионах, расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета.

В Курской области после вторжения ВСУ обнаружили массовые захоронения. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

