Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:29, 11 мая 2026Бывший СССР

Раскрыты корыстные причины попыток Зеленского восстановить отношения с Грузией

Бочоришвили: Украина намерена наладить отношения с Грузией из-за ее значения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Решение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване легко объяснимо. Об этом заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили в беседе с телеканалом «Имеди».

По ее словам, отношения Украины и Грузии были испорчены после начала специальной военной операции в 2022 году, и сейчас Зеленский намерен восстановить контакты с государством. Дипломат отметила, что Тбилиси играет важную роль соединяющего звена между разными государствами.

«Связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией», — подчеркнула Бочоришвили.

4 мая Зеленский впервые за пять лет встретился с Кобахидзе. После разговора с Зеленским грузинский политик заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. Он уточнил, что стороны не углублялись в проблемные вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян прокомментировал отсутствие реакции на антироссийские заявления Зеленского

    Судьбу пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса раскрыли

    Раскрыты корыстные причины попыток Зеленского восстановить отношения с Грузией

    «Радио Судного дня» передало еще два сообщения

    Гутерриш прокомментировал угрозы США в отношении Кубы

    ВСУ занялись исследованием НЛО

    «Ростов» победил «Акрон» и сохранил место в РПЛ

    Каллас сочли слабоумной из-за слов о России

    Детский лагерь и военно-морское училище попали под санкции Евросоюза

    Пашинян охарактеризовал возможный выход из ЕАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok