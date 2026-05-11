Раскрыты корыстные причины попыток Зеленского восстановить отношения с Грузией

Бочоришвили: Украина намерена наладить отношения с Грузией из-за ее значения

Решение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване легко объяснимо. Об этом заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили в беседе с телеканалом «Имеди».

По ее словам, отношения Украины и Грузии были испорчены после начала специальной военной операции в 2022 году, и сейчас Зеленский намерен восстановить контакты с государством. Дипломат отметила, что Тбилиси играет важную роль соединяющего звена между разными государствами.

«Связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией», — подчеркнула Бочоришвили.

4 мая Зеленский впервые за пять лет встретился с Кобахидзе. После разговора с Зеленским грузинский политик заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. Он уточнил, что стороны не углублялись в проблемные вопросы.