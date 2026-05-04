Бывший СССР
15:02, 4 мая 2026

Зеленский впервые за пять лет встретился с премьером Грузии

Зеленский и Кобахидзе встретились впервые за пять лет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе впервые за пять лет встретились на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

«На встрече, которая состоялась по инициативе украинской стороны, речь зашла об отношениях между странами. Во встрече принимали участие и министры иностранных дел обеих стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз Зеленский встречался с главой правительства Грузии в 2021 году. Тогда этот пост занимал Ираклий Гарибашвили. В феврале 2022 года он объявил об отказе Тбилиси ввести санкции против России. На фоне этого решения Украина отозвала своего посла из Грузии.

Ранее Кобахидзе назвал Украину одной из самых коррумпированных постсоветских стран. По его словам, экономика и инфраструктура страны разрушены.

