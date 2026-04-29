13:43, 29 апреля 2026

Стали известны две самые коррумпированные страны постсоветского пространства

Кобахидзе назвал Молдавию и Украину самыми коррумпированными странами Европы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Молдавия и Украина являются одними из самых коррумпированных постсоветских стран. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Interpressnews.

«На Украине экономика рухнула, инфраструктура разрушена, процветает коррупция. Молдова также является одной из самых коррумпированных стран Европы», — отметил он.

По словам премьера Грузии, за последние пять лет грузинской экономике удалось увеличить разрыв с Молдавией на 14 миллиардов долларов (более триллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Он отметил, что такие показатели, в первую очередь, являются результатом институционального кризиса в стране.

Ранее появилась информация, что Молдавия поставляет дроны Вооруженным силам Украины (ВСУ).

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Молдавии Майя Санду в день 40-летия чернобыльской катастрофы обсудили вступление стран в Европейский союз. По словам украинского лидера, Киев также окажет поддержку Кишиневу в вопросе Приднестровья.

