Страна с нейтральным статусом начала производство дронов для ВСУ

Посол России в Молдавии Озеров рассказал о поставках дронов ВСУ

Кишинев осуществляет поставки дронов Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на нейтральный статус. Такое заявление сделал посол России в Молдавии Олег Озеров, передает ТАСС.

«Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ. По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ», — рассказал он.

В Статье 11 Конституции Молдавии закреплен нейтральный статус страны. Однако в отличие, например, от Туркменистана нейтралитет Кишинева не имеет международного подтверждения.

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Молдавии Майя Санду в день 40-летия чернобыльской катастрофы обсудили вступление стран в Европейский союз. По словам украинского лидера, Киев также окажет поддержку Кишиневу в вопросе Приднестровья.

До этого в Молдавии объявили о своем выходе из СНГ, который официально завершится в апреле 2027 года.