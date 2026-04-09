Молдавия завершила процедуру выхода из СНГ

Санду подписала указы, завершающие процедуру выхода Молдавии из СНГ

Президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие процедуру выхода страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Указы публикует издание Newsmaker.

Первый указ денонсирует соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года вместе с соответствующим протоколом от 21 декабря 1991 года. Второй указ денонсирует устав Содружества от 22 января 1993 года.

Согласно тексту указа, Кишинев берет на себя обязательство оповестить о выходе из организации структуры СНГ. «Государство-член вправе выйти из Содружества, и о таком намерении государство-член извещает письменно за 12 месяцев до выхода», — гласит статья 9 Устава СНГ.

Политическое руководство Молдавии с 2022-го последовательно дистанцируется от участия в СНГ. В 2025 году впервые публичный курс о денонсации Кишиневом соглашений организации провозгласил новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. По его словам, пересмотр документов об участии страны в Содружестве является одной из целей нового молдавского правительства.