Бывший СССР
09:59, 9 апреля 2026

Молдавия завершила процедуру выхода из СНГ

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие процедуру выхода страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Указы публикует издание Newsmaker.

Первый указ денонсирует соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года вместе с соответствующим протоколом от 21 декабря 1991 года. Второй указ денонсирует устав Содружества от 22 января 1993 года.

Согласно тексту указа, Кишинев берет на себя обязательство оповестить о выходе из организации структуры СНГ. «Государство-член вправе выйти из Содружества, и о таком намерении государство-член извещает письменно за 12 месяцев до выхода», — гласит статья 9 Устава СНГ.

Политическое руководство Молдавии с 2022-го последовательно дистанцируется от участия в СНГ. В 2025 году впервые публичный курс о денонсации Кишиневом соглашений организации провозгласил новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. По его словам, пересмотр документов об участии страны в Содружестве является одной из целей нового молдавского правительства.

