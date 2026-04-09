Молдавия завершила процедуру выхода из СНГ

Президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие процедуру выхода страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Указы публикует издание Newsmaker.
Первый указ денонсирует соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года вместе с соответствующим протоколом от 21 декабря 1991 года. Второй указ денонсирует устав Содружества от 22 января 1993 года.
Согласно тексту указа, Кишинев берет на себя обязательство оповестить о выходе из организации структуры СНГ. «Государство-член вправе выйти из Содружества, и о таком намерении государство-член извещает письменно за 12 месяцев до выхода», — гласит статья 9 Устава СНГ.
Политическое руководство Молдавии с 2022-го последовательно дистанцируется от участия в СНГ. В 2025 году впервые публичный курс о денонсации Кишиневом соглашений организации провозгласил новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. По его словам, пересмотр документов об участии страны в Содружестве является одной из целей нового молдавского правительства.