Лидер Грузии после разговора с Зеленским заявил о разногласиях с Украиной

Кобахидзе после разговора с Зеленским заявил о сохранении разногласий с Украиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после первого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. Об этом журналистам рассказал грузинский лидер, передает «Первый канал» Грузии.

«Мы не углублялись в том числе в вопросы, связанные с проблемами. Конечно, проблемы были, и эти проблемы никуда не исчезли», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что при этом Тбилиси считает Украину дружественной страной, и разговор прошел в хорошей атмосфере.

Ранее грузинская оппозиция раскритиковала Кобахидзе за переговоры с Зеленским. В пресс-службе оппозиционной партии «Единая нейтральная Грузия» встречу двух лидеров объяснили попытками Тбилиси наладить контакты с Европой.