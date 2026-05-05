12:31, 5 мая 2026

В Грузии возмутились встречей премьер-министра с Зеленским

ТАСС: Оппозиция в Грузии раскритиковала Кобахидзе за встречу с Зеленским
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Грузинская оппозиционная партия «Единая нейтральная Грузия» раскритиковала премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе из-за встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в публикации партии, передает ТАСС.

«Создается впечатление, что власть сворачивает с курса, который в первую очередь был основан на защите суверенитета Грузии и национальных интересов. Иначе чем можно объяснить тот факт, когда мы видим высших представителей власти Грузии рядом с Владимиром Зеленским, с фигурой, которая вместе со своей командой и иностранными партнерами сделала все для дискредитации имиджа нашей страны и для того, чтобы в сложнейшей геополитической обстановке нанести Грузии максимальный ущерб?» — говорится в публикации.

В партии отметили, что причины попыток руководства Грузии наладить контакты с Европейским союзом (ЕС) неясны, поскольку союз сейчас находится как политически, так и экономически в сложном положении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила диалог с Грузией. В рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении глава Украины встретился с Ираклием Кобахидзе.

