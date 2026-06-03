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13:48, 3 июня 2026Бывший СССР

В МАГАТЭ сделали заявление об ударах ВСУ по ЗАЭС

Чудаков: МАГАТЭ должно фиксировать удары ВСУ по ЗАЭС и заявлять об этом всему миру
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно фиксировать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и заявлять об этом всему миру. Об этом сообщил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, передает ТАСС.

«Ни в коем случае нельзя атаковать атомные станции. К сожалению, мы наблюдаем, это происходит на Запорожской станции. Естественно, роль МАГАТЭ это дело фиксировать и заявлять на весь мир», — уточнил Чудаков.

В ночь на 3 июня ЗАЭС осталась без внешнего питания. Оно отсутствовало на протяжении около 20 минут.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находилось в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке № 6.

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