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09:22, 3 июня 2026Бывший СССР

ЗАЭС осталась без внешнего питания ночью

МАГАТЭ: ЗАЭС в ночь на 3 июня осталась на 20 минут без внешнего питания
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в ночь на 3 июня осталась на время без внешнего питания. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

Уточняется, что внешнее питание станции прекратилось примерно на 20 минут. Это произошло в 17 раз с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Отключение электроэнергии было вызвано ударом беспилотника на подстанции "Никопольская", расположенной напротив ЗАЭС на берегу Днепра», — сообщили в МАГАТЭ.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Место атаки украинского дрона находилось в нескольких метрах от реактора, расположенного в энергоблоке № 6.

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