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13:46, 3 июня 2026Наука и техника

Названа неожиданная причина проблем с суставами

AC&R: Недостаток сна и работа в ночные смены повышают риск развития остеоартрита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oksana Mizina / Shutterstock / Fotodom

Недостаток сна и работа в ночные смены могут повышать риск развития остеоартрита — одного из самых распространенных заболеваний суставов. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, проанализировав данные почти 500 тысяч участников проекта UK Biobank. Результаты опубликованы в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).

Исследование показало, что люди, которые спят менее шести часов в сутки или регулярно жалуются на трудности с засыпанием и частые пробуждения, сталкиваются с остеоартритом тазобедренного или коленного сустава на 20–40 процентов чаще по сравнению с теми, кто спит около семи часов за ночь.

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Дополнительный риск выявили и у работников ночных смен. У них вероятность развития остеоартрита коленного сустава оказалась на 24 процента выше, а риск последующей операции по замене коленного сустава — на 28 процентов выше. Эти связи сохранялись даже после учета массы тела, возраста и других факторов здоровья.

Авторы считают, что нарушения сна и сбои циркадных ритмов могут усиливать воспаление, ухудшать восстановление тканей и повышать чувствительность к боли. Примечательно, что повышенный риск наблюдался даже у людей, которые в начале исследования не испытывали хронической боли в суставах.

Ранее ученые выяснили, что агонисты GLP-1 повышают риск некоторых заболеваний костей и суставов.

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