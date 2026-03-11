Назван скрытый фактор риска заболеваний костей и суставов

AAOS: Агонисты GLP-1 повышают риск некоторых заболеваний костей и суставов

Препараты из группы агонистов GLP-1, которые широко используются для лечения диабета и снижения веса, могут быть связаны с небольшим повышением риска некоторых заболеваний костей и суставов. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты работы на ежегодной встрече Американской академии ортопедических хирургов (AAOS) 2026 года.

Ученые проанализировали медицинские данные 73 483 пациентов, принимавших такие препараты, и сравнили их с такой же по возрасту, полу и индексу массы тела группой людей, которые их не использовали. Наблюдение длилось пять лет. Оказалось, что у людей, принимавших препараты, риск остеопороза был выше на 0,9 процента, подагры — на 0,8 процента, а редкого заболевания костей остеомаляции — на 0,1 процента.

По мнению исследователей, возможное объяснение связано с быстрой потерей веса, которая может увеличивать нагрузку на опорно-двигательную систему. Кроме того, резкое снижение массы тела может повышать уровень мочевой кислоты, что способствует развитию подагры. Дополнительную роль может играть и уменьшение потребления пищи и некоторых питательных веществ, необходимых для здоровья костей.

Авторы подчеркивают, что обнаруженная связь не доказывает прямую причинно-следственную зависимость, однако она статистически значима и требует дальнейших исследований. По их мнению, врачам стоит внимательнее следить за состоянием костной ткани у пациентов, принимающих такие препараты, особенно если у них уже есть факторы риска заболеваний костей.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета снижает риск переломов костей.