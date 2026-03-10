Реклама

Наука и техника
15:42, 10 марта 2026

Популярная диета поможет снизить риск переломов костей

Nutrients: Средиземноморская диета снижает риск переломов костей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: stockcreations / Shutterstock / Fotodom

Средиземноморская диета может снижать риск переломов костей, тогда как строгие ограничения калорий, наоборот, могут ускорять разрушение костной ткани. К такому выводу пришли исследователи Университета Честера, изучив результаты десятков научных работ. Итоги опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые провели систематический обзор и метаанализ 30 исследований, в которых участвовали более 500 тысяч взрослых. Они сравнили влияние популярных режимов питания — средиземноморской диеты, калорийного ограничения, высокобелковых, низкоуглеводных и кетогенных диет — на здоровье костей и риск переломов.

Анализ показал, что плотность костной ткани при разных диетах существенно не менялась. Однако те, кто придерживался средиземноморской диеты, реже сталкивались с переломами, включая переломы бедра. В то же время сильное ограничение калорий было связано с повышенными маркерами разрушения костной ткани.

По словам исследователей, защитный эффект средиземноморской диеты может объясняться сочетанием продуктов — овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых, бобовых и оливкового масла, которые обеспечивают организм кальцием, магнием, витамином K и другими веществами, важными для обновления костей. Напротив, жесткие диеты для снижения веса могут нарушать баланс этих веществ и ускорять процессы разрушения костной ткани.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» снижает риск переломов позвонков.

