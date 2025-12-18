Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:33, 18 декабря 2025Наука и техника

Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на риск переломов

JAMA Surgery: «Оземпик» снижает риск переломов позвонков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Iurii Stepanov / Shutterstock / Fotodom  

Применение агонистов рецепторов GLP-1 (класса препаратов для лечения диабета 2 типа, к которому относятся и популярные средства на основе семаглутида, такие, как «Оземпик») может снижать риск переломов позвонков. К такому выводу пришли исследователи из Национального университета Чэн Кунг, опубликовавшие результаты анализа в JAMA Surgery.

Ученые проанализировали обезличенные медицинские данные почти 194 тысяч пациентов с диабетом 2 типа из базы TriNetX, сравнив людей, принимавших GLP-1 агонисты, с теми, кто их не использовал. Оказалось, что у пациентов на терапии GLP-1 компрессионные переломы позвонков встречались реже: 1,5 процента против 1,8 процента в контрольной группе. Относительный риск был ниже примерно на 17 процентов.

Кроме того, у пользователей этих препаратов реже возникала необходимость хирургического лечения переломов позвоночника — таких процедур, как вертебропластика и кифопластика. Частота вмешательств составила 0,08 процента против 0,1 процента у пациентов, не получавших GLP-1 агонисты.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможный «костнозащитный» эффект препаратов GLP-1 и подчеркивают необходимость дальнейших проспективных исследований.

Ранее препараты-агонисты рецепторов GLP-1 связывали с заметно более высокой выживаемостью пациентов с раком толстой кишки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Зеленский порассуждал о смерти не желающих видеть Украину в НАТО политиков

    Участнику СВО пригрозили подкинуть наркотики и потребовали полмиллиона рублей

    В России предрекли падение цен на один вид жилья

    Героям статьи «Ленты.ру» оставили проданную мошенниками квартиру

    Россиян предупредили о рисках самостоятельного устранения засоров

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok