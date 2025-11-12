Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:20, 12 ноября 2025Наука и техника

«Оземпик» связали со снижением смертности от распространенного вида рака

CI: Оземпик значительно повышает выживаемость пациентов с раком толстой кишки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Caroline Ruda / Shutterstock / Fotodom

Препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1 — таких, как Ozempic, Wegovy и Mounjaro — могут значительно повысить выживаемость пациентов с раком толстой кишки. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав данные более чем 6,8 тысячи пациентов. Результаты работы опубликованы в Cancer Investigation (CI).

За пять лет смертность среди пациентов, принимавших препараты GLP-1, составила 15,5 процента, тогда как в контрольной группе — 37,1 процента. Даже после учета возраста, ИМТ и тяжести заболевания эффект сохранялся, что указывает на самостоятельное защитное действие этих средств. Наиболее выраженный результат наблюдался у людей с ожирением, где препараты могли компенсировать воспалительные и метаболические нарушения, ухудшающие прогноз при раке.

Ученые предполагают, что GLP-1 не только регулируют уровень сахара и массу тела, но и уменьшают воспаление, повышают чувствительность к инсулину и, возможно, напрямую тормозят рост опухолевых клеток. Исследователи подчеркивают необходимость клинических испытаний, чтобы подтвердить, способны ли эти препараты стать частью терапии и улучшить выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ранее стало известно, что препараты для снижения веса из группы агонистов рецепторов GLP-1, включая Ozempic, не повышают риск развития панкреатита и сердечно-сосудистых осложнений.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости