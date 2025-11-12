«Оземпик» связали со снижением смертности от распространенного вида рака

CI: Оземпик значительно повышает выживаемость пациентов с раком толстой кишки

Препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1 — таких, как Ozempic, Wegovy и Mounjaro — могут значительно повысить выживаемость пациентов с раком толстой кишки. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав данные более чем 6,8 тысячи пациентов. Результаты работы опубликованы в Cancer Investigation (CI).

За пять лет смертность среди пациентов, принимавших препараты GLP-1, составила 15,5 процента, тогда как в контрольной группе — 37,1 процента. Даже после учета возраста, ИМТ и тяжести заболевания эффект сохранялся, что указывает на самостоятельное защитное действие этих средств. Наиболее выраженный результат наблюдался у людей с ожирением, где препараты могли компенсировать воспалительные и метаболические нарушения, ухудшающие прогноз при раке.

Ученые предполагают, что GLP-1 не только регулируют уровень сахара и массу тела, но и уменьшают воспаление, повышают чувствительность к инсулину и, возможно, напрямую тормозят рост опухолевых клеток. Исследователи подчеркивают необходимость клинических испытаний, чтобы подтвердить, способны ли эти препараты стать частью терапии и улучшить выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ранее стало известно, что препараты для снижения веса из группы агонистов рецепторов GLP-1, включая Ozempic, не повышают риск развития панкреатита и сердечно-сосудистых осложнений.