15:31, 10 ноября 2025Наука и техника

Развеян популярный миф об опасности «Оземпика»

AHA: Агонисты рецепторов GLP-1 не повышают риск панкреатита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MillaF / Shutterstock / Fotodom

Препараты для снижения веса из группы агонистов рецепторов GLP-1 (GLP-1RA), к которым относятся Ozempic («Оземпик») и семаглутид, не повышают риск панкреатита и сердечно-сосудистых осложнений даже у пациентов с повышенным уровнем триглицеридов. К такому выводу пришли кардиологи из Intermountain Health, представив результаты крупного анализа более 346 тысяч пациентов на конференции American Heart Association Scientific Sessions 2025 (AHA) в Новом Орлеане.

Ранее врачи опасались назначать такие препараты людям с гипертриглицеридемией из-за возможного воздействия на поджелудочную железу. Однако исследование показало: у пациентов, получавших GLP-1-агонисты, не наблюдалось роста частоты панкреатита, а у тех, кто ранее не сталкивался с этим заболеванием, риск его возникновения оказался в четыре раза ниже.

Авторы отмечают, что полученные данные подтверждают безопасность препаратов для пациентов с высоким уровнем триглицеридов и расширяют возможности их применения при диабете и ожирении.

Ранее стало известно, что семаглутид снижает риск инфаркта и инсульта на 20 процентов, даже если пациент не теряет вес.

