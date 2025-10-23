Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:18, 23 октября 2025Наука и техника

Определено влияние «Оземпика» на здоровье сердца

The Lancet: Семаглутид защищает сердце вне зависимости от потери веса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Препарат семаглутид (действующее вещество препаратов Ozempic и Wegovy), известный как средство для снижения веса, оказался способен защищать сердце независимо от того, худеет ли человек во время лечения. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты работы в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 17,6 тысячи человек старше 45 лет с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У тех, кто получал еженедельные инъекции семаглутида, риск инфаркта, инсульта и других серьезных сердечных событий снизился на 20 процентов по сравнению с группой плацебо — независимо от исходного веса и степени похудения.

Ученые выяснили, что уменьшение объема талии объясняет лишь треть кардиозащитного эффекта. Остальная часть связана с другими механизмами действия препарата: улучшением состояния сосудов, снижением воспаления, уровня холестерина и стабилизацией давления.

Авторы отмечают, что полученные данные меняют представление об «Оземпике». Несмотря на репутацию «укола для похудения», он напрямую влияет на здоровье сердца и может приносить пользу даже людям без ожирения.

Ранее стало известно, что препараты класса GLP-1, включая «Оземпик», снижают риск смерти у пациентов с диабетом 2-го типа и синдромом апноэ сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости