Определено влияние «Оземпика» на здоровье сердца

The Lancet: Семаглутид защищает сердце вне зависимости от потери веса

Препарат семаглутид (действующее вещество препаратов Ozempic и Wegovy), известный как средство для снижения веса, оказался способен защищать сердце независимо от того, худеет ли человек во время лечения. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты работы в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 17,6 тысячи человек старше 45 лет с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У тех, кто получал еженедельные инъекции семаглутида, риск инфаркта, инсульта и других серьезных сердечных событий снизился на 20 процентов по сравнению с группой плацебо — независимо от исходного веса и степени похудения.

Ученые выяснили, что уменьшение объема талии объясняет лишь треть кардиозащитного эффекта. Остальная часть связана с другими механизмами действия препарата: улучшением состояния сосудов, снижением воспаления, уровня холестерина и стабилизацией давления.

Авторы отмечают, что полученные данные меняют представление об «Оземпике». Несмотря на репутацию «укола для похудения», он напрямую влияет на здоровье сердца и может приносить пользу даже людям без ожирения.

Ранее стало известно, что препараты класса GLP-1, включая «Оземпик», снижают риск смерти у пациентов с диабетом 2-го типа и синдромом апноэ сна.