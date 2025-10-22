Раскрыто новое полезное свойство «Оземпика»

CHEST2025: «Оземпик» и другие GLP-1-препараты снижают риск смерти при апноэ сна

Препараты класса GLP-1, известные благодаря средствам для снижения веса вроде «Оземпика» оказались эффективны не только при диабете, но и при синдроме обструктивного апноэ сна. Исследование, представленное на ежегодной конференции Американского колледжа торакальных врачей в Чикаго (CHEST2025), показало: у пациентов с диабетом 2-го типа, принимавших эти препараты, риск смерти в течение года был значительно ниже — особенно у тех, кто страдал апноэ сна.

Анализ данных почти 1,8 млн человек показал, что среди больных апноэ сна, получавших терапию GLP-1, риск смерти снижался в 2,5 раза по сравнению с теми, кто не принимал препараты. Ученые полагают, что препараты улучшают метаболизм, уменьшают массу тела и нагрузку на дыхательные пути, тем самым защищая от последствий нарушения сна.

По словам автора исследования, эффект оказался настолько выраженным, что апноэ сна может стать ключевым фактором при назначении GLP-1-терапии. Теперь ученым важно понять, за счет каких механизмов GLP-1-препараты дают столь сильный защитный эффект, и сохраняется ли он при длительном лечении.

Ранее стало известно, что препараты GLP-1, включая «Оземпик», ускоряют восстановление мозга после инсульта у пациентов с диабетом.