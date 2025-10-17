Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:39, 17 октября 2025Наука и техника

Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на работу мозга

Diabetologia: GLP-1 препараты улучшают восстановление мозга после инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: George Frey / Reuters

Препараты, снижающие вес и уровень сахара у пациентов с диабетом, доказали способность улучшать восстановление мозга после инсульта. Исследование, проведенное в Каролинском институте, показало, что аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (препараты GLP-1, включая «Оземпик») способствуют более быстрому восстановлению нервных функций. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.

Ученые установили, что именно потеря массы тела под действием препаратов стала ключевым фактором восстановления мозга. Снижение веса улучшало обмен веществ в мозге, усиливало регенерацию нервных клеток и снижало последствия повреждений, вызванных инсультом. Эффект проявлялся даже без прямого воздействия лекарств на нервную ткань, что указывает на роль метаболических механизмов.

Авторы подчеркивают, что у людей с диабетом риск инсульта и осложнений после него значительно выше. Контроль массы тела с помощью терапии GLP-1 позволяет не только снизить этот риск, но и ускорить реабилитацию, повышая шансы на полное восстановление когнитивных и двигательных функций. Клинические испытания для подтверждения полученных результатов уже начались.

Ранее ученые сообщили, что препараты на основе GLP-1, включая Ozempic и Wegovy, снижают скорость всасывания алкоголя и ослабляют ощущение опьянения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Депутатам пообещали первый полет самолета «Байкал» до конца года

    Пойманная участником СВО преступница получила 10 лет колонии

    В Еврокомиссии рассказали о препятствиях для встречи Путина с Трампом в Венгрии

    Песков назвал вызывающую уважение Путина и Трампа страну НАТО

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости