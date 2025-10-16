Наука и техника
«Оземпик» оказался способен менять реакцию организма на алкоголь

SciRep: Препараты на основе GLP-1 замедляют воздействие алкоголя на мозг
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Популярные препараты на основе GLP-1, применяемые для лечения диабета и снижения веса (в том числе Ozempic и Wegovy), могут замедлять воздействие алкоголя на мозг. К такому выводу пришли ученые из Фралинского биомедицинского исследовательского института при Технологическом университете Вирджинии, опубликовавшие работу в журнале Scientific Reports (SciRep).

Исследование показало, что препараты из группы агонистов рецепторов GLP-1 замедляют поступление алкоголя в кровь, снижая скорость повышения концентрации спирта и субъективное ощущение опьянения. Добровольцы, принимающие семаглутид, тирзепатид или лираглутид, сообщали, что чувствовали себя менее пьяными, несмотря на одинаковую дозу алкоголя. Участников наблюдали в течение нескольких часов, измеряя уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, давление, пульс и уровень глюкозы.

Ученые полагают, что эффект связан с замедлением опорожнения желудка, из-за чего алкоголь всасывается медленнее. Это может объяснить, почему пользователи таких препаратов нередко отмечают снижение тяги к алкоголю. По мнению авторов, результаты открывают перспективы использования GLP-1-препаратов для снижения потребления алкоголя и профилактики зависимости — безопасным способом, уже проверенным при лечении ожирения и диабета.

Ранее ученые выяснили, что агонисты рецептора GLP-1 защищают и печень от токсического действия алкоголя, снижая выработку вредных метаболитов.

