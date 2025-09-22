Наука и техника
16:00, 22 сентября 2025Наука и техника

«Оземпик» удивил ученых новым полезным эффектом

npj: GLP-1 препараты защищают печень от последствий употребления алкоголя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Препараты семаглутид («Оземпик») и другие агонисты рецептора GLP-1, известные как средства для снижения веса и терапии диабета, оказались способны напрямую защищать печень от последствий употребления алкоголя. К такому выводу пришли исследователи Йельской школы медицины, опубликовавшие работу в журнале npj Metabolic Health and Disease.

Эксперименты на мышах показали: препараты снижают активность фермента Cyp2e1, который превращает алкоголь в токсичный ацетальдегид — основной источник повреждений печени. В результате уровень вредных метаболитов был значительно ниже, даже если животные продолжали получать алкоголь.

Однако есть и обратная сторона: замедленное разложение спирта повышало концентрацию алкоголя в крови и дольше удерживало ее на высоком уровне. По словам авторов, если аналогичный эффект подтвердится у людей, пациенты на терапии GLP-1 могут получать более сильное опьянение при тех же дозах алкоголя.

Ранее ученые сообщили, что семаглутид помогает не только снижать вес, но и избавляет от навязчивых мыслей о еде, которые мешают контролировать питание.


