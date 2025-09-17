Наука и техника
16:54, 17 сентября 2025

Назван способ победить навязчивое желание перекусить

EASD: Семаглутид помогает избавиться от навязчивых мыслей о еде
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Исследование, представленное на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене, показало: у людей, принимающих семаглутид (известный под брендами Wegovy и Ozempic), уходят навязчивые мысли о еде. Эти мысли мешают соблюдать здоровый образ жизни и часто приводят к перееданию.

Опрос 550 жителей США, проходивших терапию семаглутидом, показал: доля тех, кто сталкивался с постоянными мыслями о еде, сократилась почти в четыре раза — с 62 до 16 процентов. Кроме того, многие участники отметили улучшение психоэмоционального состояния: у 64 процентов улучшилось общее самочувствие, у 76 процентов выросла уверенность в себе, а у 80 процентов закрепились более здоровые привычки.

По словам авторов, семаглутид помогает не только снизить вес за счет подавления аппетита, но и уменьшает ментальное напряжение, связанное с едой, что может значительно облегчить процесс похудения.

Ранее ученые назвали побочный эффект препаратов для похудения. Оказалось, что «Оземпик», применяемый для снижения веса и при диабете, может ослаблять мышечную силу, даже если объем мышц внешне сохраняется.

