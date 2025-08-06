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15:54, 6 августа 2025Наука и техника

Выявлен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

Cell Metabolism: «Оземпик» снижает мышечную силу без уменьшения массы мышц
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Johan Nilsson / TT / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный препарат «Оземпик», широко используемый для снижения веса и контроля диабета, может снижать мышечную силу даже без видимого уменьшения массы мышц. К такому выводу пришли ученые из Университета Юты, проведя серию экспериментов на мышах. Результаты опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Исследование показало, что при снижении веса под действием Ozempic количество безжировой массы уменьшается примерно на 10 процентов, однако основная ее часть уходит не из скелетных мышц, а из органов, таких как печень. При этом в некоторых группах мышц сила снижалась, несмотря на сохранение прежнего объема.

Авторы подчеркивают: это не обязательно свидетельствует о серьезных побочных эффектах, однако требует более тщательного изучения в клинических условиях. Особенно это важно для пожилых людей, у которых и без того выше риск потери мышечной массы и снижения подвижности.

Исследователи призывают включать тестирование физической силы в протоколы будущих клинических испытаний препаратов для похудения. Ведь поддержание мышечной функции — ключ к сохранению качества и продолжительности жизни.

Ранее ученые зафиксировали неожиданную пользу семаглутида — действующего вещества «Оземпика». Препараты этого класса могут снижать риск инсульта и защищать мозг после травм.

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