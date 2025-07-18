Доказана удивительная польза «Оземпика»

SNIS: «Оземпик» снижает риск инсульта и осложнений после травм мозга

Препараты для контроля веса и диабета, такие как семаглутид («Оземпик»), могут не только помогать худеть, но и снижать риск инсульта и осложнений после травм мозга. О такой удивительной пользе сообщили ученые на 22‑й ежегодной конференции Общества нейроинтервенционной хирургии, передает SNIS.

В первой работе специалисты из Университета Висконсин–Мэдисон проанализировали данные более чем двух миллионов пациентов с инсультом. Среди тех, кто принимал семаглутид, смертность была существенно ниже: в глобальной выборке она составила 5,26 процента против 21,61 процента у не принимавших препарат, а долгосрочная выживаемость достигала 77,5 процента против 30,95. Похожие результаты подтвердились и в локальной базе данных университета.

В другом исследовании той же команды ученые изучили данные отделений неотложной помощи и обнаружили: люди, которые, по данным записей, вероятно использовали «Оземпик», имели заметно меньшую вероятность инсульта.

Третье исследование, выполненное в Техасском университете в Галвестоне, показало, что применение препаратов класса GLP‑1 связано с более низким риском когнитивных нарушений, судорог и повторных кровоизлияний после перенесенных кровоизлияний или инсультов.

Авторы подчеркивают, что эти данные открывают перспективу для новых подходов к профилактике и лечению последствий инсульта, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить и уточнить выявленные связи.

В июне стало известно, что длительное применение семаглутида может повышать риск развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, приводящей к потере зрения.