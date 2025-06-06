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20:22, 6 июня 2025Наука и техника

У «Оземпика» нашли необычный побочный эффект

Препарат «Оземпик» связали с редким побочным эффектом — слепотой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Препарат семаглутид, известный под торговыми названиями Ozempic («Оземпик») и Wegovy, может вызвать слепоту. Об этом сообщает Reuters.

Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств заявил, что применение семаглутида может в редких случаях вызвать проблемы со зрением и слепоту. По оценке ученых из Европы, такой побочный эффект может быть выявлен у одного из десяти тысяч пациентов, принимающих указанные препараты в течение минимум одного года.

Ранее ученые связали последствия лечения диабета с неартериитной передней ишемической оптической нейропатией (NAION). В начале лета европейский регулятор впервые подтвердил, что популярные препараты действительно имеют такой побочный эффект.

Журналисты Reuters сослались на мартовское исследование с участием 350 тысяч больных диабетом 2-го типа. Оказалось, что применение семаглутида не менее двух лет повышает риск возникновения NAION у пациентов в два раза.

Производитель Ozempic — компания Novo Nordisk — заявила, что риск появления слепоты после приема их препарата остается минимальным. «Я не вижу, что результаты исследования как-то существенно повлияли на распространение лекарства», — прокомментировала случившееся аналитик Barclays Эмили Филд.

В мае выяснилось, что Ozempic может обращать вспять развитие жировой болезни печени. В рамках исследования выяснилось, что у 37 процентов пациентов, получавших семаглутид, уменьшилось воспаление, а у 33 процентов — одновременно снизился уровень фиброза.

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