«Оземпик» показал неожиданный эффект

NEJM: «Оземпик» может обращать вспять развитие жировой болезни печени

Препарат семаглутид, известный под торговыми названиями Ozempic и Wegovy, может не только замедлять, но и обращать вспять развитие жировой болезни печени. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine.

В ходе клинического испытания 63 процентов пациентов, получавших семаглутид, достигли ремиссии заболевания без дальнейшего фиброза печени. Для сравнения, в группе плацебо этот показатель составил 34 процентов. В исследовании участвовали более 800 человек с умеренным и тяжелым поражением печени, вызванным метаболической дисфункцией (MASH), из 37 стран.

MASH развивается на фоне накопления жира в печени и сопровождается воспалением и рубцеванием тканей. Состояние связано с ожирением, диабетом 2 типа, повышенным уровнем холестерина и артериальным давлением.

Семаглутид относится к классу препаратов GLP-1 и имитирует действие одноименного гормона, регулирующего уровень инсулина и аппетит. В исследовании препарат также способствовал снижению массы тела, улучшению работы печени и общего состояния сердечно-сосудистой системы.

У 37 процентов пациентов, получавших семаглутид, уменьшилось воспаление, а у 33 процентов — одновременно снизился уровень фиброза. Оба показателя более чем вдвое превышают аналогичные результаты в группе плацебо.

Производитель препарата, компания Novo Nordisk, намерен в ближайшее время подать заявку на одобрение его использования для лечения MASH в США. Пока что единственным одобренным препаратом от этой болезни остается resmetirom, активирующий рецепторы гормона щитовидной железы и способствующий расщеплению жира в печени.