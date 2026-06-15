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22:29, 15 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко назвал срок завершения конфликта между Россией и Украиной

Лукашенко: Конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Al Arabiya English заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это зависит от воли нескольких человек. «Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Украинский лидер также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.

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