Лукашенко назвал срок завершения конфликта между Россией и Украиной

Лукашенко: Конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Al Arabiya English заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это зависит от воли нескольких человек. «Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Украинский лидер также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.