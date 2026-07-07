Родившийся без пениса мужчина лишился девственности в 45 лет

В Великобритании мужчина, родившийся без пениса, лишился девственности в возрасте 45 лет благодаря бионическому пенису. Об этом сообщает VT.co.

Эндрю Уордл, у которого редкое врожденное заболевание, рассказал, что хирурги в Лондоне «сконструировали» для него новый мочевой пузырь, пенис и прочие органы, используя ткани и кровеносные сосуды из его руки. В искусственный половой орган встроили даже нервные окончания, а управление эрекцией происходит через насос, скрытый в яичках. Операция позволила ему впервые в жизни заняться сексом.

Партнерша Эндрю, Федра, с которой они уже более шести лет, подчеркнула, что их отношения строились на дружбе и товариществе, а секс стал «вишенкой на торте». Сам Уордл назвал потерю девственности «естественной и волшебной», хотя признался, что ему до сих пор трудно ассоциировать эту часть тела с удовольствием, а не с травмой и болью. Но он надеется, что его история поможет другим людям с аналогичной аномалией.

Ранее в США пластический хирург из Беверли-Хиллз предложил бесплатно увеличить пенис мужчине с самым маленьким в мире половым органом. Половой член Майкла Филлипса в состоянии эрекции достигает лишь одного сантиметра в длину.