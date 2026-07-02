Мужчине с самым маленьким пенисом в мире предложили его бесплатно увеличить

В США пластический хирург из Беверли-Хиллз предложил бесплатно увеличить пенис мужчине с самым маленьким в мире половым органом. Об этом сообщает New York Post.

38-летний житель Северной Каролины Майкл Филлипс, у которого половой член в состоянии эрекции достигает лишь одного сантиметра в длину, рассказал, что эта анатомическая особенность вынуждает его носить подгузники для взрослых. Кроме того, такой размер подорвал его уверенность в себе при общении с женщинами. Недавно он запустил краудфандинговую кампанию для сбора средств на хирургическое увеличение пениса, но быстро ее приостановил, узнав о рисках потери чувствительности и эрекции.

После этого пластический хирург Роберт Дорфман предложил ему альтернативную неинвазивную процедуру с инъекциями филлеров для увеличения обхвата. Он заявил, что его тронула история потенциального пациента, и он понимает, «насколько глубоко личными могут быть такие проблемы». Именно поэтому Дорфман готов помочь Филлипсу и бесплатно провести инъекции, стоимость которых он оценил в 20 тысяч долларов (около полутора миллиона рублей).

Филлипс, который пытался воспользоваться своей особенностью, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пока обдумывает предложение.

Ранее в Австралии мужчина с пенисом длиной 25,4 сантиметра пожаловался на эксплуатацию со стороны женщин, которые используют его как секс-игрушку. 35-летний Киран Джон признался, что внушительный размер его полового органа приносит ему больше проблем, чем радости.