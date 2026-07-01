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Из жизни
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00:30, 1 июля 2026Из жизни

Мужчина с огромным пенисом пожаловался на женщин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @kieranjohnpt

В Австралии мужчина с пенисом длиной 25,4 сантиметра пожаловался на эксплуатацию со стороны женщин, которые используют его как секс-игрушку. Об этом сообщает Daily Star.

35-летний уроженец Ливерпуля Киран Джон признался, что внушительный размер его полового органа (25 сантиметров в длину и 15 сантиметров в обхвате) приносит ему больше проблем, чем радости. Одна из причин — постоянная боль при ношении джинсов, которые «как веревка между ног». Он также ощущает дискомфорт из-за сезонных изменений размера полового органа. По его словам, из-за этого ему постоянно приходится держать руки в карманах плавок, чтобы скрыть эрекцию на пляже.

Джон рассказал, что потерял девственность в 14 лет, и с тех пор слухи о его огромном члене разнеслись по школе. Когда он повзрослел, богатые любовницы стали осыпать его подарками и приглашали в пентхаусы, но ему это не нравилось: по его словам, они относились к нему, как к вещи.

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Мужчина утверждает, что многие женщины отказываются от отношений с ним, потому что боятся боли. Одна из его любовниц даже позвала соседок по квартире, чтобы они посмотрели на него без одежды, а другая отказалась от отношений с ним только из-за размера его полового органа.

Ранее в США мужчина с самым маленьким пенисом в мире начал сбор денег на операцию по его увеличению. 38-летний Майкл Филлипс, у которого в 2025 году диагностировали микропенис длиной всего 0,97 сантиметра в эрегированном состоянии, просит пожертвовать ему средства на платформе GoFundMe.

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