Мужчина с самым маленьким пенисом стал собирать деньги на его увеличение

В США мужчина с самым маленьким пенисом в мире начал сбор денег на операцию по его увеличению. Об этом сообщает TMZ.

38-летний житель Северной Каролины Майкл Филлипс, у которого в 2025 году диагностировали микропенис длиной всего 0,97 сантиметра в эрегированном состоянии, просит пожертвовать ему средства на платформе GoFundMe. Он уже собрал более 11 тысяч долларов (около 970 тысяч рублей) при изначальной цели в шесть тысяч (530 тысяч рублей).

Мужчина, которому из-за аномально маленького полового органа трудно пользоваться туалетом и приходится носить подгузники для взрослых, планирует сделать инъекцию филлера для увеличения обхвата. Хотя это не поменяет ситуацию радикально, он надеется, что процедура сделает его жизнь более комфортной.

Филлипс, получивший известность благодаря откровенным интервью, признался, что его особенность стала «источником ежедневного разочарования и смущения» и подорвала его уверенность в себе. При этом всего четыре месяца назад он рассматривал возможность попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого маленького пениса в мире.

Ранее Майкл Филлипс рассказывал о неожиданных трудностях, которые ему приходится преодолевать. Мужчина заявил, что не может пользоваться писсуарами и исключил из своей жизни секс.