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Из жизни
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00:30, 29 июня 2026Из жизни

Мужчина с самым маленьким пенисом стал собирать деньги на его увеличение

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина с самым маленьким пенисом в мире начал сбор денег на операцию по его увеличению. Об этом сообщает TMZ.

38-летний житель Северной Каролины Майкл Филлипс, у которого в 2025 году диагностировали микропенис длиной всего 0,97 сантиметра в эрегированном состоянии, просит пожертвовать ему средства на платформе GoFundMe. Он уже собрал более 11 тысяч долларов (около 970 тысяч рублей) при изначальной цели в шесть тысяч (530 тысяч рублей).

Мужчина, которому из-за аномально маленького полового органа трудно пользоваться туалетом и приходится носить подгузники для взрослых, планирует сделать инъекцию филлера для увеличения обхвата. Хотя это не поменяет ситуацию радикально, он надеется, что процедура сделает его жизнь более комфортной.

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Филлипс, получивший известность благодаря откровенным интервью, признался, что его особенность стала «источником ежедневного разочарования и смущения» и подорвала его уверенность в себе. При этом всего четыре месяца назад он рассматривал возможность попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого маленького пениса в мире.

Ранее Майкл Филлипс рассказывал о неожиданных трудностях, которые ему приходится преодолевать. Мужчина заявил, что не может пользоваться писсуарами и исключил из своей жизни секс.

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