Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:41, 29 апреля 2026

Обладатель микропениса рассказал о жизненных трудностях

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: CandyRetriever / Shutterstock / Fotodom

Обладатель микропениса из США рассказал о трудностях, с которыми сталкивается из-за своей физиологической особенности. Его историю публикует Esquire.

43-летний сотрудник доставки Себастьян (имя изменено — прим. «Ленты.ру») узнал о своей особенности в 12 лет, когда заметил в школьной раздевалке, что его половой орган не такой большой, как у одноклассников. В 18 лет он стал встречаться с коллегой, и очень боялся раздеваться перед ней, так как в эрегированном состоянии длина его пениса составляла около семи сантиметров. Однако девушка отнеслась к этому спокойно, и они были вместе некоторое время.

Эти отношения добавили Себастьяну уверенности, однако он все равно ощущал, что его половой орган слишком маленький. «Я стараюсь избегать писсуаров. Я перестал играть в футбол. Всегда ношу худи и мешковатые шорты, чтобы скрыть отсутствие выпуклости, — посетовал американец. — А холодные дни — это просто ужас. Он совсем съеживается. Приходится согревать его, чтобы помочиться, не обрызгавшись».

Он также сказал, что со следующей девушкой занимался сексом только один раз в темноте и под одеялом. Сейчас у Себастьяна есть возлюбленная. Женщина сказала, что меньше пениса она в жизни не видела, но это ничего не значит.

Себастьян встречается с возлюбленной несколько лет, но недавно они поссорились, потому что он случайно нашел у нее в шкафу вибратор. Сначала женщина сказала, что коллега подарила ей секс-игрушку в шутку и она пользовалась им только однажды. Когда Себастьян предложил использовать вибратор во время секса, женщина обиделась и заявила, что выбросит его.

Американец сказал, что хочет создать семью, но боится, что его физиологическая особенность может помешать этому.

Ранее житель США Майкл Филлипс, считающийся обладателем самого маленького пениса в мире, рассказал о неожиданных трудностях, которые ему приходится преодолевать. Мужчина заявил, что не может пользоваться писсуарами и исключил из своей жизни секс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok