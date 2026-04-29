Обладатель микропениса рассказал о жизненных трудностях

Обладатель микропениса из США рассказал о трудностях, с которыми сталкивается из-за своей физиологической особенности. Его историю публикует Esquire.
43-летний сотрудник доставки Себастьян (имя изменено — прим. «Ленты.ру») узнал о своей особенности в 12 лет, когда заметил в школьной раздевалке, что его половой орган не такой большой, как у одноклассников. В 18 лет он стал встречаться с коллегой, и очень боялся раздеваться перед ней, так как в эрегированном состоянии длина его пениса составляла около семи сантиметров. Однако девушка отнеслась к этому спокойно, и они были вместе некоторое время.
Эти отношения добавили Себастьяну уверенности, однако он все равно ощущал, что его половой орган слишком маленький. «Я стараюсь избегать писсуаров. Я перестал играть в футбол. Всегда ношу худи и мешковатые шорты, чтобы скрыть отсутствие выпуклости, — посетовал американец. — А холодные дни — это просто ужас. Он совсем съеживается. Приходится согревать его, чтобы помочиться, не обрызгавшись».
Он также сказал, что со следующей девушкой занимался сексом только один раз в темноте и под одеялом. Сейчас у Себастьяна есть возлюбленная. Женщина сказала, что меньше пениса она в жизни не видела, но это ничего не значит.
Себастьян встречается с возлюбленной несколько лет, но недавно они поссорились, потому что он случайно нашел у нее в шкафу вибратор. Сначала женщина сказала, что коллега подарила ей секс-игрушку в шутку и она пользовалась им только однажды. Когда Себастьян предложил использовать вибратор во время секса, женщина обиделась и заявила, что выбросит его.
Американец сказал, что хочет создать семью, но боится, что его физиологическая особенность может помешать этому.
Ранее житель США Майкл Филлипс, считающийся обладателем самого маленького пениса в мире, рассказал о неожиданных трудностях, которые ему приходится преодолевать. Мужчина заявил, что не может пользоваться писсуарами и исключил из своей жизни секс.