06:01, 15 января 2026Из жизни

Обладатель самого маленького пениса в мире рассказал о неожиданных трудностях

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: This Morning / Youtube

Житель США Майкл Филлипс, считающийся обладателем самого маленького пениса в мире, рассказал о неожиданных трудностях, которые ему приходится преодолевать. Об этом пишет издание The Tab.

По словам Филлипса, его пенис короче одного дюйма (2,54 сантиметра). Из-за этого он не может мочиться стоя и вынужден садиться. Иногда это приводит к проблемам в общественных туалетах. Он вспомнил неприятный случай на стадионе:, где ему не удалось сходить в туалет, поскольку там не было ничего, кроме писсуаров.

Секс также исключен. Филлипс утверждает, что в юности предпринял пару попыток заняться сексом, потерпел неудачу и с тех пор даже не пытался встречаться с девушками. Он скрывал особенности своего организма даже от друзей и считает, что это спасло его от насмешек.

Сейчас Филлипсу 36 лет. Он пережил операцию по увеличению пениса, которая, как ему кажется, существенно упростила ему жизнь. «Он все еще в том диапазоне, который относят к микропенисам, но я все равно благодарен за улучшение», — написал он в соцсети.

Ранее 41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, пожаловался на низкую самооценку.

    Обсудить
